Юные югорчане возвращаются из арктической экспедиции «Росатама»

80 школьников из 41 региона России занимались научной работой на борту атомного ледокола «50 лет Победы». В арктической экспедиции также поучаствовали юные югорчане, двое из них − из Сургута. Сегодня, 24 августа, они возвращаются домой, рассказал в соцсетях глава города Андрей Филатов.

«Известные ученые и финалисты просветительских проектов госкорпорации «Росатом», победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» завтра возвращаются из арктической экспедиции. Среди тех, кто проходит по маршруту «Мурманск – Северный полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск» на борту атомного ледокола «50 лет Победы» есть и юные югорчане. Двое из них из Сургута. Это Кристина Гонцовская, Глеб Равков», − говорится в сообщении.

Кроме того, глава Сургута поделился кадрами экспедиции на Северный полюс.