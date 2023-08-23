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​В Сургуте в День государственного флага развернули триколор длиной 429 метров

В Югре в очередной раз отметили День российского флага

​В Сургуте в День государственного флага развернули триколор длиной 429 метров
Фото администрации Сургута

В Югре отметили День государственного флага России. Мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона. В Сургуте центральным событием стал патриотический флешмоб, в ходе которого на территории речпорта был развернут триколор длиной 429 метров – по количеству лет в истории города. Участие в мероприятии приняли 500 человек, для проведения акции потребовалось порядка 1,5 километров ткани.

Глава Сургута Андрей Филатов в этот день вручил награды за вклад в развитие города и региона, а затем на площади перед филармонией прошел праздничный митинг-концерт. «Российский триколор – это сила и мощь великой державы, это гордость и уважение к нашим воинам, их служению Отечеству, их победам, – отметила замглавы Сургута Анна Томазова. – Этот праздник объединяет нас всех в большом стремлении своим трудом и любовью к Родине сделать все возможное, чтобы наша страна процветала. Наша общая задача – передать молодому поколению эти славные традиции. Мы уверены, что Россия обязательно справится со всеми вызовами и станет еще сильнее!»

В Ханты-Мансийске также состоялся митинг-концерт, в котором приняли участие представители власти, общественных объединений, политических партий, а также жители города. По всему региону югорчане приняли участие во всероссийских флешмобах «Флаг Единства», «Встанем», «Живой флаг», авто-, мото- и велопробегах, акциях «Триколор из лент», «Окна России», «Мы – граждане России», «Триколор добра».


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Сегодня в 16:51, просмотров: 44, комментариев: 0
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