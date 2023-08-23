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В Сургуте открывается первая Школа креативных индустрий

В Сургуте дети смогут изучать креативные индустрии

В Сургуте открывается первая Школа креативных индустрий
Фото администрации Сургута

В Сургуте 1 сентября начнется обучение не только в десятках общеобразовательных учреждений, но и первой в городе Школы креативных индустрий – по сути, это новая точка дополнительного образования в востребованной сфере, на которую делает упор Югра. Она будет базироваться на площадке Детской школы искусств №1, и учиться туда приглашают всех желающих детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В Школе креативных индустрий будет работать четыре студии: звукорежиссура, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии AR и VR (дополненная и виртуальная реальность), а также фото- и видеопроизводство. Для работы учреждения закуплена вся необходимая сложная техника, деньги на это выделили федеральный и окружной бюджеты.

«Школа является одним из элементов формирования экосистемы креативных индустрий в нашем городе, – объясняет директор департамента культуры и молодежной политики городской администрации Антон Акулов. – Напомню, что в Сургуте уже не первый год работает арт-резиденция, которая помогает предпринимателям в сфере творчества реализовать себя. И вот как раз Школа будет, по нашему мнению, действенным механизмом для формирования кадрового резерва».

Одна из четырех студий Школы креативных индустрий – по звукорежиссуре – откроется на базе Сургутской филармонии. «Отрадно, что правительство создает такие проекты, которые направлены на профориентацию, и мы готовы их реализовывать. Наши специалисты не просто практики, они имеют еще и педагогическую подготовку, – отметил директор Сургутской филармонии Яков Черняк. – Один из преподавателей – наш звукорежиссер, который получил высшее образование по специальности в Санкт-Петербурге и приехал работать в Сургут. Все необходимые элементы приема на работу преподавателей, которые прописаны в Положении о Школе креативных индустрий, нами выполнены».

Программа этой школы рассчитана на два года. В первый год ученики пройдут общий курс знакомства со всем спектром занятий, представленных в четырех студиях, а во второй погрузятся в понравившуюся и выбранную специализацию. Итого у них будет 588 часов дополнительного образования с соответствующим документом государственного образца. Ежегодный набор в школу креативных индустрий составит 68 человек. Сейчас идет первый набор.

«Прием заявок будет продолжаться, пока мы не укомплектуем группы, но планируем закончить его к началу нового учебного года, – рассказывает директор «Детской школы искусств №1» Римма Поздеева. – Мы понимаем, что, создав концепцию Школы, правительство страны преследует цель заинтересовать детей в этих направлениях. Чтобы они потом умели в любой сфере деятельности вносить свою креативную лепту. Умение творчески подходить к работе и получать продукт, который будет социально значим, а значит, и финансово востребован, пригодится в любом направлении».

Заявление о поступлении в школу может подать по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1, приемная, 3 этаж, тел. 51-52-70 с понедельника по пятницу с 10.00-16.30. К слову, сделать это может и сам ребенок, если ему уже исполнилось 14 лет. Обучение будет идти на двух площадках – в Технополисе на улице Рабочей, 43, и в Сургутской филармонии на улице Энгельса, 18.

«В продолжение разговора об этой экосистеме, анонсирую еще одно событие, которое ожидает нас в сентябре: открытие молодежного пространства «Точка» на базе одного из муниципальных клубов для подростков и молодежи МБУ «Вариант», – отметил Антон Акулов. – Это беспороговое, открытое для молодежи пространство, форма реализации творческих возможностей подрастающего поколения. «Точка» так же будет работать и на продуктивный досуг, и на приобретение определенных навыков и умений».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 12:01, просмотров: 90, комментариев: 0
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