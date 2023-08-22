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​В 2 поселках и 23 СОНТ Сургута временно останутся без света: энергетики готовят оборудование к зиме

23 августа в поселках и дачных кооперативах Сургута отключат электричество

​В 2 поселках и 23 СОНТ Сургута временно останутся без света: энергетики готовят оборудование к зиме
Фото: СГЭС

В 2 поселках и 23 СОНТ Сургута практически на весь день отключат электричество. Специалисты СГЭС проведут плановые ремонтные работы для подготовки энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему сезону.

В 23 августа в период с 09:00 до 17:00 часов электроэнергия будет отсутствовать в следующих СОНТ и поселках Сургута: «СОК 4», ДПК «Ручеек-2», ПСОК «Гвоздичка», ПСОК-37 «Кооператор», СТ «Монтажник-40», «ПСОК-8», «СОНТ-5», СТ 1 «Ручеек», «СТ-7», «СНТ– 3», СТ-20 «Магистраль», ПСК-6 «Геологоразведчик», СТ-38 «Берендей», ПСТ-30 «Дорожник», СТ «Энергетик-2», СОТ «Крылья Сургута», СНТ-35 «Дзержинец», СОК-28, СОНТ «Тюльпан», ДПК «Жемчужина», СТ-13 «Май», ДНТ «Дружба», СНТ «Буровик», частично частный сектор в поселок Дорожный, поселок МК-37.

«Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на обеспечение надежности электроснабжения населения», – подчеркнули в пресс-службе СГЭС.

Всю необходимую информацию жители дачных кооперативов и поселков могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).


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Сегодня в 09:57, просмотров: 93, комментариев: 0
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