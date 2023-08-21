В Сургуте автомобиль протаранил защитное ограждение тепломагистрали на проспекте Мира

В субботу, 19 августа, водитель на Audi врезался в ограждение тепломагистрали на проспекте Мира. За последние три года это девятый и самый крупный случай повреждения в результате ДТП, сообщили в пресс-службе СГЭС.

«Виновник аварии установлен. В настоящий момент проводится оценка ущерба и ведутся переговоры с заводом изготовителем о сроках поставки дополнительных деталей для замены поврежденного участка», − рассказал заместитель главного инженера СГЭС Александр Марченков.

Всего в результате ДТП водитель повредил девять пролетов ограждения тепломагистрали. Сам объект не пострадал.

Напоминаем, в июне 2023 года в Сургуте стартовал третий этап благоустройства тепломагистрали на участке на проспекте Мира − от улицы 30 лет Победы до Маяковского.