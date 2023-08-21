Сургутянин доверился мошенникам и потерял почти 7,5 миллионов рублей

Директор одной из курьерских компаний Сургута стал жертвой мошенников. Он оформил шесть кредитов в пяти банках и кредитную карту, после чего осуществил 53 перевода различными суммами. 53-летний потерпевший потерял почти 7,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

«В июле потерпевшему в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на сургутянина неизвестное лицо оформляет займы, и ему необходимо оформить «зеркальные кредиты» на максимальную сумму, после чего обналичить денежные средства и перевести их через разные банкоматы на указанные финансистом карты», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что по просьбе мошенников на вопросы сотрудников финансовых организаций о цели кредитования, потерпевший отвечал, что деньги ему нужны на приобретение недвижимости и строительные материалы на ремонт.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».