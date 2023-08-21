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Сургутский повар попал на кастинг популярного кулинарного шоу

Повар из Сургута покажет свое мастерство Ивлеву и Агзамову на кастинге шоу

Сургутский повар попал на кастинг популярного кулинарного шоу
Фото: телеканал «Пятница!»

Сургутский повар Сергей Васильев попал на кастинг шоу «Битва шефов». Он представит своим именитым коллегам Ивлеву и Агзамову корзинку из песочного теста с сибирскими ягодами и снегом из сливок.

«Если Сергею удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок», – подчеркнули в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Отмечается, что в новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска.

Премьера нового сезона шоу выйдет сегодня, 21 августа.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 83, комментариев: 0
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