​Жителей Сургута просят высказаться об организации платных парковок

В Сургуте могут появиться платные парковки. Опрос на эту тему запустила администрация города. Проголосовать можно на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», сообщается в группе мэрии в ВК.

«Опрос поможет определить необходимость организации платных парковок на территории города. Принять участие можно до 21 августа», - говорится в сообщении.

Несколько горожан высказались под постом администрации в ВК. Большинство из них оказались против платных парковок. «Нет платным парковкам в Сургуте!», «Значит, для бесплатных парковок мест нет, а для платных сразу найдется?», - написали жители Сургута.