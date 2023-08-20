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Показательные выступления «Барсов» в Сургуте перенесли на воскресенье

Показательные выступления «Барсов» пройдут в воскресенье в Сургуте

Показательные выступления «Барсов» в Сургуте перенесли на воскресенье
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Жители и гости Сургута смогут сегодня, в воскресенье, увидеть показательные выступления пилотажной группы «Барсы» на аэродроме «Боровая». Мероприятие должно было состояться в субботу, однако его перенесли на один день в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба администрации города.

«Группа, учитывая погодные условия, приняла решение перенести показательные выступления и порадовать горожан и гостей города своей программой в воскресенье, 20 августа, в 16.00. По прогнозу осадков не ожидается, предварительно погода летная», - говорится в сообщении.

Показательные выступления «Барсов» завершат Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту, который проходили в Сургуте с 14 по 20 августа.


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Сегодня в 09:06, просмотров: 55, комментариев: 0
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