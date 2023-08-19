Исторический парк в Сургуте ждет модернизация

В Сургуте обновят исторический парк «Россия – Моя история. Югра». Учреждение получит мультимедийный комплекс оборудования, значительно превышающий по техническим свойствам уже существующий. Постоянные выставки «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история: 1945-2017» в таком объеме обновляются впервые после открытия в 2019 году.

Отмечается, что техническое переоборудование коснулось всей мультимедийной сети. Недавно новые системы появились во многих исторических парках. Сургут будет производить установку сразу после получения оборудования, для того чтобы в скором времени мультимедийные материалы предстали в новом свете. Короткофокусные и длиннофокусные проекционные установки позволят экспозициям стать намного ярче, а изображениям четче.

«Для нашего мультимедийного парка это серьезное обновление всей технической системы. Будущие гости увидят не только улучшенную и более качественную картинку, но и страницы истории в новом формате. Мы понимаем важность просвещения молодого поколения. Подобное обновление позволит интересно донести информацию про прошлое и настоящее, а также задуматься о будущем нашей страны!» — отметил генеральный директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра» Виталий Малыхин.