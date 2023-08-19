Мошенники использовали старую схему, чтобы обмануть жителя Лянтора на миллион

Житель Лянтора 80 переводами отправил более одного миллиона рубле мошенникам. Аферисты общались с потерпевшим на протяжении 10 суток – они представились сотрудниками правоохранительных органов.

Звонивший сообщил, что необходимо оказать содействие в поимке мошенников, которые пытаются оформить на заявителя кредит. Собеседник убедил югорчанина перевести личные средства на банковские счета, а также оформить кредиты и сразу закрыть их, но закрывать долговые обязательства необходимо было через указанные им счета, чтобы «правоохранители» смогли отследить злоумышленников. За успешное выполнение всех указаний аферист обещал потерпевшему премию за задержание особо опасных преступников. Таким образом, мужчина 80 транзакциями перевел мошенникам более 1,4 млн рублей, из которых 1,1 млн кредитные средства, оформленные под залог личного автомобиля.

Спустя некоторое время, не получив обещанного вознаграждения, гражданин понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения на срок до десяти лет», – рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.