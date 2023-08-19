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В Ледовом дворце Сургута проходит масштабная кампания по ремонту

Депутат Сургута оценил ход подготовки Ледового дворца к матчам ВХЛ

В Ледовом дворце Сургута проходит масштабная кампания по ремонту
Фото: admsurgut.ru

В Сургуте готовят Ледовый дворец спорта к проведению матчей ВХЛ. Учреждение посетила рабочая группа, в которую входил депутат Сергей Парфенов – он также является президентом Федерации хоккея в городе. Сергей Викторович отметил, что в Ледовом дворце ежегодно проходит ремонт, но такой масштабной модернизации дворец еще не видел.

«В Ледовом дворце спорта ежегодно происходят ремонтные работы разного вида. Но таких масштабных еще не было. Мы стремимся к высшему уровню, и я очень рад, что в нашем городе произошла такая модернизация. Дети, у которых здесь зарождается любовь к спорту, почувствуют своими коньками, что значит находиться на профессиональной арене. С каждым годом все больше и больше детей приходят на занятия не только хоккеем, но и фигурным катанием. Это влияет на популяризацию спорта. Безусловно, для Сургута – это достижение», – отметил президент Федерации хоккея Сургута, депутат Думы города Сергей Парфенов.

Напомним, что ранее глава города Андрей Филатов вышел на городскую Думу с инициативой о выделении средств на реконструкцию Ледового дворца, чтобы была возможность проводить матчи ВХЛ. Депутаты инициативу поддержали: из бюджета были выделены деньги, большая часть из которых была затрачена на модернизацию хоккейного корта. И сейчас он, по мнению специалистов, соответствует самым высоким стандартам качества.


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19 августа в 10:14, просмотров: 639, комментариев: 0
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