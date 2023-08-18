Депутатский корпус Сургута следит за строительством дороги на улице Усольцева

Депутат Думы Сургута оценил ход строительства продолжения трассы на улице Усольцева. Возведение участка выполняется в три этапа: проектирование, обустройство и содержание. В 2021 году было получено положительное заключение госэкспертизы, после чего приступили к строительным работам. До 2023 года здесь провели устройство инженерных коммуникаций. В прошлом году было построено 150 метров проезжей части.

Отметим, что данный объект строят по муниципальному контракту жизненного цикла – подрядчиком будет произведено полное обустройство инфраструктуры. Проект экспериментальный, однако после получения позитивного опыта планируется внедрять его в дальнейшем. Народный избранник Виталий Мазуров заявил о готовности Думы принять данный механизм, если он покажет свою эффективность.

«Инициаторами были жители близлежащих микрорайонов. Проблематика выезда известна всем. Этот объект строится в том числе для решения сложившейся ситуации. Мы понимаем, что эта дорога не до конца решит вопрос загруженности Грибоедовской развязки, выезда из района ЖД вокзала, но работы продолжаются», – прокомментировал Мазуров.

Депутат также подчеркнул, что в планах администрации продолжать развивать инфраструктуру микрорайонов, расположенных вблизи ТРЦ «Аура» и железнодорожного вокзала. В дальнейшем это позволит разгрузить наиболее проблемные участки дорог.