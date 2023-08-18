В Сургутском районе до конца октября благоустроят 28 локаций на «Барсовой горе»

В Сургутском районе продолжается благоустройство музейно-туристического комплекса «Барсова гора». Так, до начала октября там появятся 28 новых локаций и 6 арт-объектов, которые создадут в рамках муниципального инициативного проекта «АРХ пространство в АРТ формате». На сегодняшний день подрядчик завершает работы по созданию археологической тропы.

«Мы продолжаем благоустройство «Барсовой горы» — тропу «ЧелоВечность» продлили еще на 1,5 км. Теперь протяженность маршрута составляет почти 4 км. Там же оборудовали несколько смотровых площадок – их уже совсем скоро откроют для посетителей. Параллельно объект оснащают необходимым техническим оборудованием. Идет монтаж систем освещения и видеонаблюдения, расставили интерактивные панели», – написал в своем телеграм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, что на благоустройство объекта в этом году из муниципального бюджета выделено более 98 млн рублей. Сейчас на территории урочища уже оборудованы две смотровые площадки с видом на Югорский мост и протоку Микишину. Установлено два футуроскопа с VR-панорамами «Поселение эпохи камня», «Городище и поселение эпохи средневековья». Отмечается, что после создания новых локаций их внесут в мобильное приложение «ЧелоВечность».