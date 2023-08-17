В Сургуте столкнулись Infiniti и KIA - пострадали два человека

В Сургуте накануне, 16 августа, произошла авария с двумя пострадавшими, при этом виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данным Госавтоинспекции, 51-летний водитель Infiniti, двигаясь по улице Автомобилистов, не справился с управлением и наехал на бетонный блок. После этого автомобиль столкнулся со встречным KIA под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 47-летний пассажир корейской легковушки получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ровно, как и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.