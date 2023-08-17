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В Сургуте виновник аварии отказался от медосвидетельствования

В Сургуте столкнулись Infiniti и KIA - пострадали два человека

В Сургуте виновник аварии отказался от медосвидетельствования
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В Сургуте накануне, 16 августа, произошла авария с двумя пострадавшими, при этом виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данным Госавтоинспекции, 51-летний водитель Infiniti, двигаясь по улице Автомобилистов, не справился с управлением и наехал на бетонный блок. После этого автомобиль столкнулся со встречным KIA под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 47-летний пассажир корейской легковушки получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ровно, как и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 153, комментариев: 0
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