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​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек

15 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажном доме в Сургуте

​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек
Фото: пресс-служба администрации Сургута

В Сургуте минувшей ночью, 15 августа, произошел пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира, 16. Возгорание началось в 2 часа ночи в торговом павильоне, примыкающем к девятиэтажке. После этого огонь перекинулся на балконы дома, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Из-за плотного задымления в 1-м подъезде было эвакуировано 15 человек. Открытое горение ликвидировано силами пожарной охраны в течение 20 минут, произведено дымоудаление в подъезде, после чего жильцы вернулись обратно в квартиры», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что торговый павильон принадлежит индивидуальному предпринимателю. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 83, комментариев: 0
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