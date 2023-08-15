15 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажном доме в Сургуте

В Сургуте минувшей ночью, 15 августа, произошел пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира, 16. Возгорание началось в 2 часа ночи в торговом павильоне, примыкающем к девятиэтажке. После этого огонь перекинулся на балконы дома, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Из-за плотного задымления в 1-м подъезде было эвакуировано 15 человек. Открытое горение ликвидировано силами пожарной охраны в течение 20 минут, произведено дымоудаление в подъезде, после чего жильцы вернулись обратно в квартиры», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что торговый павильон принадлежит индивидуальному предпринимателю. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.