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Сургутян зовут на экскурсии по территории бывшего поселка Черный Мыс

Сургутский музей проводит серию экскурсий по территории бывшего поселка Черный Мыс

Сургутян зовут на экскурсии по территории бывшего поселка Черный Мыс
Фото: сайт администрации Сургута

Сургутский краеведческий музей приглашает горожан и гостей города совершить пешеходную экскурсию по территории бывшего поселка Черный Мыс. Серия экскурсий проходит с 10 по 31 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Во время экскурсии участники узнают об историческом пути поселка, который связан со знаковыми событиями истории нашего края: крестьянская ссылка 1930-х гг., Великая Отечественная война, депортация «неблагонадежных» народов в 1940-е гг., поиск «Большой нефти» в 1950-1960-х гг. и промышленное развитие города», - говорится в сообщении.

Первая экскурсия состоялась 10 августа. Следующие пройдут 17, 24 и 31 августа. Начало - в 18.30. Место сбора на набережной реки Обь, у Памятника жертвам политических репрессий. Подробности и предварительная запись по телефону: +7 (3462) 51-68-20.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 166, комментариев: 0
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