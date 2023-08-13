Сургутский музей проводит серию экскурсий по территории бывшего поселка Черный Мыс

Сургутский краеведческий музей приглашает горожан и гостей города совершить пешеходную экскурсию по территории бывшего поселка Черный Мыс. Серия экскурсий проходит с 10 по 31 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Во время экскурсии участники узнают об историческом пути поселка, который связан со знаковыми событиями истории нашего края: крестьянская ссылка 1930-х гг., Великая Отечественная война, депортация «неблагонадежных» народов в 1940-е гг., поиск «Большой нефти» в 1950-1960-х гг. и промышленное развитие города», - говорится в сообщении.

Первая экскурсия состоялась 10 августа. Следующие пройдут 17, 24 и 31 августа. Начало - в 18.30. Место сбора на набережной реки Обь, у Памятника жертвам политических репрессий. Подробности и предварительная запись по телефону: +7 (3462) 51-68-20.