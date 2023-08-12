Опоры для нового моста в районе Сургута практически полностью установлены

Строительство второго моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. По словам заместителя губернатора Югры Азата Ислаева, подготовительные работы, которые предшествуют укладке дорожного полотна, практически завершены.

Отмечается, что перед подрядчиком стоит непростая задача – не допустить снижения темпов. Это позволит сохранить федеральное финансирование.

«Стройку будем продолжать с такой же динамикой. Других у нас вариантов нет. На самом высоком уровне мы пообещали мост досрочно дать. И мы сегодня идем уверено к завершению в 25 году. Понятно, что есть сложности определенные. В первую очередь, это сложности с федеральным финансированием. Финансирование федеральное запланировано с 25 по 27 год. Сегодня Югра строит мост фактически за счет своих денег», — рассказал Азат Ислаев.