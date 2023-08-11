Со следующей недели на дачах Сургута начнут монтировать новый энергообъект

С 14 августа «Сургутские городские электрические сети» приступят к монтажу новой воздушной линии электропередач в СПК «Север». В дачном кооперативе установят 30 железобетонных строек и смонтируют порядка 1 километра провода.

Улица Центральная в СПК «Север», на которой будет проводится монтаж опор, является основной дорогой и соединяет 2 дачных кооператива «Север» и «Север-1». Частичные ограничения будут действовать в течение двух недель.

Энергетики просят жителей СОНТ снижать скорость движения транспорта, проявлять бдительность на дороге. «Работы будут проводится на улице Центральной, вдоль проезжей части, от земельного участка № 153 до участка № 76. Особое внимание просим уделить присмотру детей. Для монтажа опор ЛЭП будет задействовано 7 единиц крупногабаритной техники», – отметил заместитель генерального директора СГЭС Сергей Ковин.

В период проведения монтажных работ в СОНТ будут кратковременные отключения электроэнергии. Энергетики приносят извинения за временные неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена повышение надежности и качества электроснабжения населения.

Всю необходимую информацию жители СОНТ могут узнать по телефонам:+7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).