В Сургуте на мосту через Обь на 8 дней введут реверсивное движение

В Сургуте с 12 по 20 августа на мосту через Обь вводится реверсивное движение. Причина - проведение работ по замене мостового полотна, сообщает пресс-служба правительства ХМАО в своем-телеграм-канале.

«Управление автомобильных дорог сообщает, что с 12 по 20 августа (ориентировочно) будет введено реверсивное движение из-за проведения работ по замене мостового полотна на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута», - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, а также снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков.