В Сургуте дали старт строительству новой школы и заложили капсулу времени

В Сургуте заложили капсулу времени на месте строительства новой школы в микрорайоне 20А. Таким образом в один и тот же день дали старт возведению общеобразовательных учреждений сразу в трех муниципалитетах

«Школы очень востребованы в городе. Каждый подобный объект – это шаг вперед. Мы растем, постоянно растем, поэтому это процесс постоянного замещения и строительства. Мы делаем все, чтобы город оставался сильным и развивающимся, и вы сами это видите – он самодостаточный, экономически сильный, с заинтересованными людьми, которые хотят здесь жить. И мы бы хотели, чтобы Сургут становился городом для жизни и судьбы», – прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов.

Отметим, что новую школу в микрорайоне 20А сдадут уже через год. По словам представителей компании-застройщика, за парты в классах смогут сесть 1500 учащихся. Объект будет оборудован таким образом, чтобы дети смогли развиваться всесторонне. Например, для школьников станут доступны лаборатории для уроков астрономии, физики, химии и биологии, актовый зал с костюмерной, спортивные сооружения на улице и в здании.

«Все планируем закончить в срок. Финал намечен на четвертый квартал 2024 года. Мы прошли необходимые подготовительные моменты, на данный момент ведутся работы на территории стройки», – поделился генеральный директор АО Специализированный Застройщик «ДСК-1» Богдан Токмаджан.

Вскрытие капсулы планируется через 50 лет, 1 сентября 2073 года.

«Для меня это очень трогательно. Я чувствую, как передаю эти эмоции через 50 лет. Для меня это очень ценный момент, такое не каждый день случается», – рассказала одна из участниц мероприятия, ученица 11 класса Гимназии Ф.К.Салманова Марина Винокурова.