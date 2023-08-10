В травматологии Сургута беременной пациентке восстановили голень после сложного перелома

В Сургуте провели сложную операцию для беременной жительницы Пойковского. Женщина была доставлена в травматологию с переломом голени. Травма тяжелая: перелом на разных уровнях, с повреждением обеих костей – большеберцовой и малоберцовой. Большинство таких случаев лечат с использованием аппарата Илизарова, но в данной ситуации он не подходил – время носки конструкции совпадало с послеродовым периодом.

«Остановились на методе интрамедуллярного остеосинтеза. Пригласили акушеров-гинекологов, чтобы проконсультироваться по поводу анестезиологического пособия и допустимой дозы рентгеновского излучения», – рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Сергей Глиняный, который и принимал ответственное решение.

Вмешательство малоинвазивное, выполняется под рентген-контролем. Многолетний опыт позволил Сергею Валерьевичу обойтись без привычного количества снимков во время операции и минимизировать лучевую нагрузку. С помощью рентгена в этот раз он проверял только 20% своих действий. Итоговый снимок показал, что внутрикостные штифты и все фиксирующие элементы установлены корректно.

После операции состояние пациентки и ребенка оценили специалисты Центра охраны материнства и детства. Операция прошла успешно, однако пациентке придется некоторое время носить ортез. При соблюдении рекомендаций внутренняя конструкция не требует периодического контроля.