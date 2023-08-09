В Сургутском районе 14 квартир накопили долги за ЖКУ, а воду отключили всему дому

В Барсово (Сургутский район) некоторые жильцы многоквартирного дома накопили долги за ЖКУ, но воду отключили всем. По словам жителей поселка, горячая вода отсутствует уже на протяжении четырех дней. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

«Наша управляющая компания оставила весь дом без горячей воды, люди сейчас вынуждены греть воду в тазике. В такую жару жители не могут полноценно и в нормальных условиях соблюдать личную гигиену. Постоянно греть воду вылетит в копейку. Ситуация накаляется, жители просто в панике, готовы выйти на митинг. Мыть посуду руками невозможно, уже болят суставы от холодной воды», — пожаловалась собственница квартиры.

В администрации муниципалитета подтвердили данную информацию. По данным представителей мэрии, у 14 квартир имеется долг за ЖКУ, общая сумма которого – 3,5 миллионов. Управляющая компания несколько раз обращалась в суд, однако это мера не сработала. Власти подчеркнули, что как только ресурсоснабжающая компания получить квитанции об оплате, воду вернут.