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Ремонт дороги на улице Бажова в Сургуте выходит на финишную прямую

Депутат дал хорошую оценку ремонту дороги на улице в Сургуте

Ремонт дороги на улице Бажова в Сургуте выходит на финишную прямую
Фото: admsurgut.ru

Сургутский депутат Вадим Майоров положительно оценил ход ремонтных работ на дороге по улице Бажова. По его словам, работы выполняются качественно, в срок, и главное, с учетом мнения жителей о наиболее нуждающихся в ремонте участках трасс.

Отметим, что работы на улице Бажова охватывают площадь около 8,5 тысяч квадратных метров. Помимо замены дорожного полотна на протяжении 0,74 км вдоль дороги расширяют тротуары с соблюдением требований для передвижения маломобильных граждан, озеленяют и благоустраивают территорию. Благоустройство выполняется в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Реализация национального проекта – под контролем главы города Андрея Филатова и Команды Югры. По итогам ремонтной кампании 2023 года в Сургуте планируется достичь 84% доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.

«От этого зависит безопасность как дорожного движения, так и жителей нашего города», – прокомментировал депутат Думы Сургута Вадим Майоров.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Сургуте также продолжается ремонт дорог на улице Привокзальной и проспекте Комсомольском. Улицы вошли в число первоочередных на основании опроса жителей и по результатам работы экспертной комиссии. Общая площадь работ составит около 44,5 тысяч квадратных метров.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 70, комментариев: 0
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