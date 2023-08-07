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Жителям Сургута рассказали, как обезопасить себя от энтеровируса

Сургутян предупредили об основных симптомах энтеровируса

Жителям Сургута рассказали, как обезопасить себя от энтеровируса
Фото: ru.freepik.com

Сургутянам рассказали, как определить у себя энтеровирус. По словам специалистов, это заболевание может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться подъемом температуры, слабостью, насморком и другими симптомами респираторных заболеваний, головными и мышечными болями. Самая опасная форма энтеровирусной инфекции – серозный вирусный менингит.

Факторами передачи инфекции могут быть вода, плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки, приготовленный из некачественной воды лед. Поэтому дети и подростки болеют энтеровирусом чаще.

Отметим, что вирус крайне устойчив во внешней среде, поэтому столкнуться с ним может каждый. Для того, чтобы обезопасить себя от энтеровируса, необходимо соблюдать следующие правила:

  • мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой;
  • тщательно мыть фрукты и овощи;
  • пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую;
  • избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
  • купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;
  • защищать пищу от мух и других насекомых;
  • не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества;
  • не трогать грязными руками лицо, нос, глаза.


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    Сегодня в 16:10, просмотров: 43, комментариев: 0
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