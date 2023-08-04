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Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 августа? // АФИША
Фото: siapress.ru

5 августа

Летний органный фестиваль

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 18:00.

5 и 6 августа 18:00 с двумя разными программами выступит новосибирская органистка Екатерина Данилова в дуэте с кларнетистом Юлием Литошеком.

5 августа (суббота) 18:00

«Ave Maria»

В программе: самые известные воплощения молитвы «Аве Мария» Шуберта, Баха-Гуно, Пьяццоллы, Сен-Санса, а также органные сочинения Баха, Таривердиева, Боельмана.

6 августа (воскресенье) 18:00

«От Баха до джаза»

В программе: шедевры классической и джазовой музыки для органа и кларнета – сочинения Баха, Генделя, Альбинони, Штамма, Михеля.

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Рекомендуемое пожертвование: 500 рублей. 0+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

5 августа в Невесомости состоится очередной праздник музыкального безумия – великий и ужасный ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН.

Последний летний ОМ объединит на сцене Невесомости группы «Sweet Gift», «Бульвар свободы» и «Оголенный провод», дуэт «ПтицеLove», хип-хоп исполнителей Fademoney и Микроба, а также сольных артистов SputniK220 и Раду Е.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. Для выступающих – 200 рублей. 16+

6 августа

Экстремальная гонка с собаками «Рвем когти»

Место проведения: МБУ «ЦСП «Сибирский легион», рядом с поселком Барсово, улица Олимпийская, 3. Время: 9:00.

Экстремальная гонка с собаками всех пород. На этой гонке вы сможете пройти полосу препятствий на трассе в 1,5 км вместе со своей собакой, получить массу эмоций и адреналина. А самое главное узнать, на что способны вы и ваша собака, когда работаете в команде!

На территории проведения гонки так же будут:

- Торговые площадки.

- Интерактивные зоны развлечения.

- Зоны питания.

- Фотозоны.

- Продажа сувениров и аксессуаров с символикой гонки.

Вход свободный. 0+

Мастер-класс по рисованию картин маслом

Место проведения: Студия живописи «Цвет», улица Привокзальная, 18/2. Время: 10:00.

Под чутким руководством художника у всех гостей получится картина, а результат вызовет бурю положительных эмоций!

Телефон для записи: 8(902) 855-77-33. Цена билета: 2000 рублей (зависит от размеров холста).


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Сегодня в 14:09, просмотров: 68, комментариев: 0
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