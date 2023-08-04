Пенсионерка из Сургута перевела мошенникам свыше 6 млн рублей

В Сургуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве. От действий аферистов пострадала 60-летняя жительница города. Аферисты развели ее на сумму более 6 млн рублей по старой схеме, сообщает пресс-служба ОМВД по Сургуту.

По словам сургутянки, в конце июля в одном из мессенджеров ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что женщина является потерпевшей по уголовному делу. Мужчина пояснил, что преступники оформили на пенсионерку несколько кредитов в различных финансовых организациях и получили доступ к ее счетам в банке, а сам звонивший пытается установить личности преступников.

«Лжеправоохранитель настаивал, что для предотвращения дальнейших преступных деяний злоумышленников необходимо обналичить денежные средства и отправить их на резервные счета, а также взять несколько кредитов, которые должны перекрыть уже оформленные, и в этом гражданке поможет сотрудник банка», - рассказали в пресс-службе.

После этого пенсионерке позвонила якобы банковский работник и проинструктировала ее. Сургутянка оформила несколько кредитов, сняла и перевела деньги на неизвестные счета. При этом на вопросы операторов банка женщина по рекомендации мошенников отвечала, что снимает наличные средства и оформляет кредиты на приобретение дома.

Накануне пенсионерке в очередной раз позвонили и сообщили, что обнаружили еще один кредит на ее имя. Женщина засомневалась в правдивости информации и решила обратиться в полицию.