На 15% выросло число заболевших энтеровирусом в ХМАО за неделю

В ХМАО число заболевших энтеровирусной инфекции (ЭВИ) выросло на 15,5% за неделю. Всего за неделю с 24 по 30 июля в регионе зарегистрировали 4,9 случая заражения на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Случаи ЭВИ на 30 неделе зарегистрированы в семи муниципальных образованиях. В Ханты-Мансийске – 11%, Сургутском районе – 8,5%, Нягани, Урае, Ханты-Мансийском районе и Мегионе регистрировались единичные случаи ЭВИ. Наибольшая заболеваемость ЭВИ в Сургуте, где зарегистрировано 73,2% от заболеваемости округа», - говорится в сообщении.

В возрастной структуре наибольшие показатели заболеваемости у детей до 3 лет – 71,6 на 100 тыс. 93,9% случаев ЭВИ приходится на детей до 17 лет, взрослые составляют 6,1%.

В связи с высокой заболеваемостью в Сургуте провели заседание санитарно-противоэпидемического координационного совета. По его итогам принято решение усилить дезинфекционный режим в образовательных и медицинских организациях. Руководителям бассейнов и аквапарков, ТРЦ, торговли, общепита и детских комнат рекомендовано проводить уборки с применением дезинфицирующих средств.

Кроме того, администрации Сургута поручено принять меры по недопущению купания людей в необорудованных местах, установить запрещающие знаки в местах несанкционированного купания.