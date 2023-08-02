Футбольные площадки Сургута проверили на безопасность для детей

В Сургуте проверили футбольные площадки на предмет их безопасности для детей. Ревизия прошла в рамках федерального проекта «Крепкая семья», инициатором которой выступает партия «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации города.

Депутаты и общественники проинспектировали футбольные площадки на ул. Энтузиастов, 49, Мечникова, 4 и лыжной базе «Кедр». «Такие проверки – одна из задач команды Югры. Мы следим за спортивным оснащением, спортивным развитием наших детей. В рамках проекта уделяется внимание состоянию не только футбольных, но и спортивных площадок», - сообщила депутат думы Сургута Эмилия Трапезникова.

Все площадки, где прошли проверки, оказались безопасными для детей, отметил президент Федерации футбола Сургута Данил Кравчук. «Мы - основные пользователи футбольных ворот и регулярно проводим турниры различного уровня. Сегодня посмотрели площадки, проверили устойчивость ворот. Дефектов не выявили. Теперь с уверенностью можем играть в футбол, дети будут в безопасности», - подчеркнул Кравчук.

Жители Сургута по вопросам проверок спортивных площадок могут обращаться в приемную местного отделения партии «Единая Россия» и администрацию города. Также к началу учебного года члены депутаты и общественники проверят пешеходные переходы и проезды к школам города.