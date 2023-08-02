Жители Сургута продают пятирублевые купюры: цена достигает миллиона

В Сургуте продают пятирублевую купюру за миллион рублей. Объявление появилось на «Авито».

По словам продавца, банкнота новая, «хрустящая», с уникальной серией и номером. Автор объявления готов поторговаться с покупателем.

Подчеркнем, что это не единственное подобное предложение о продаже. Цена разнится от 100 рублей до 50 тысяч. Некоторые готовы отдать сразу несколько банкнот по одной цене.

Отметим, что пятирублевые купюры вернулись в жизнь россиян не так давно. Ранее банкноты заменили на монеты, так как они долго изнашиваются. Однако чеканка выросла в цене, поэтому Центробанк вернул купюры обратно – теперь их покрывают дополнительным слоем лака.