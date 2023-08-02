Мошенники вынудили девушку из Сургутского района дать доступ к мобильному банку матери

В Сургутском районе подросток доверилась мошенникам и дала им доступ от мобильного банка своей матери. Злоумышленники использовали старую схему – написали девочке от имени подруги и попросили помочь отключить платные функции сотового оператора.

Аферисты попросили 13-летнюю югорчанку продиктовать все пришедшие смс-коды, аргументировав тем, что нужен другой номер телефона. Девочка решила помочь приятельнице и все сделала, как ее просили, тем самым предоставив доступ к мобильному банку, где денег на счету не было. После чего ей вновь написала подруга о том, что теперь эти платные услуги подключены у нее, и ей необходимо проделать ту же операцию с телефоном мамы. Своими действиями несовершеннолетняя предоставила доступ к мобильному банку матери, откуда списали более 14 тысяч рублей.

Только после того, как списались деньги, подросток позвонила подруге и выяснила, что ее аккаунт был взломан мошенниками.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – рассказали ОМВД России по Сургутскому району.