Три человека пострадали в ночной перестрелке в Сургуте

В Сургуте ночью произошла перестрелка. Как пишет «Сургутская трибуна», на Билецкого, 2 толпа напала на нескольких мужчин. В какой-то момент нападавшие пустили в ход травматическое оружие. После этого они сели в автомобили и скрылись с места.

В перестрелке пострадали три человека. Одного из них с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали. Еще двое пострадавших получили ранения ягодичной области и от госпитализации отказались, сообщили «Вестнику» в городском травмцентре.

«Пострадавший с ранением легкого был тут же прооперирован и сегодня в течение дня из реанимации был переведен в палату хирургического отделения, то есть он идет на поправку. Еще двое были со слепыми ранениями ягодичной области. Помимо этого, у одного из них также ранение кисти, у второго ранение грудной стенки. Оба пострадавших отказались от госпитализации, - рассказали в медучреждении.

В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.