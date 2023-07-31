Полицейские задержали в Казахстане подозреваемого в убийстве сургутянина

Полицейские задержали на территории Казахстана мигранта, подозреваемого в убийстве 42-летнего сургутянина. После совершения преступления его объявили в международный розыск и искали больше полугода.

Житель Сургута, по данным пресс-службы УМВД города, пропал в сентябре 2022 года в СОТ «Дорожник». Полицейские установили, что до исчезновения он познакомился с двумя мужчинами и распивал с ними спиртные напитки. Новые знакомые заметили у сургутянина телефон и решили забрать его. Один из злоумышленников, 35-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, нанес мужчине около 5 смертельных ножевых ранений, после чего вместе со своим 29-летним товарищем закопал труп на участке.

«В конце декабря на одном из участков в СОТ «Дорожник» из промерзшей земли был изъят труп мужчины. Похищенный сотовый телефон найден полицейскими на территории Челябинской области. Один из подозреваемых, 29-летний гражданин Российской Федерации, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, был задержан и заключен под стражу. Его подельник через три дня после совершения преступления покинул территорию России и был объявлен в федеральный, а позже в международный розыск», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Сургутские оперативники установили, что второй подозреваемый вернулся на родину и жил там некоторое время. Затем он нелегально пересек границу и скрылся в Туркестанской области республики Казахстан, где работал на автомойке. А в мае переехал в Алмату. Там его и задержали.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Россию. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Убийство».