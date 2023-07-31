Андрей Трубецкой провел инспекцию ремонтных работ в Солнечном

Темпы ремонтных работ оценил глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время своего рабочего визита в поселок Солнечный — здесь обновляются сразу несколько важнейших объектов, включая три участка дороги.

«Капитальный ремонт дорог: Советской, Космонавтов и Зои Космодемьянской, — перечисляет Андрей Трубецкой. — Работы ведутся, к сентябрю должны закончить. Самое главное, выполним свое обещание директору, сделаем дорогу к коррекционной школе».

На улице Зои Космодемьянской не только ремонтируют дорогу: здесь также ведется строительство многоквартирного дома общей жилой площадью более 17 тысяч квадратных метров. Сейчас дом готов на 45 процентов — ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал будущего года. К этому сроку застройщик идет с опережением графика. «Дом на 320 квартир. Давно не было ввода в Солнечном, — подчеркивает Андрей Трубецкой, отмечая, что, возможно, дом заселят в первую очередь те, кто остро нуждается в жилье. — Очень надеемся, что тот застройщик все-таки отдаст нам их для переселения из аварийного и фенольного жилья. Потому что жилье строится, но не все застройщики готовы продавать жилье муниципалитету».

О внимании главы к этому вопросу говорят цифры: так, за пять последних лет администрация направила на улучшение жилищных условий в 2,3 раза больше средств по сравнению с предыдущей пятилеткой — на эти деньги приобретено 3200 жилых помещений, это в 2,2 раза больше, чем за предыдущие пять лет.