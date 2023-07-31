Кардиологи Сургута прооперировали ребенка с синдромом Данона

Врачи сургутского кардиодиспансера прооперировали подростка, у которого было подозрение на редкое генетическое заболевание. Родители пациентки обратились за помощью, когда у 14-летней девочки начались носовые кровотечения и стало повышаться давление.

По итогам диагностики специалистами Окружного кардиодиспансера была выявлена гипертрофическая кардиомиопатия. Во время обследования у подростка заподозрили синдром Данона – это заболевание впервые было описано в 1981 году. У больного ткани сердца замещаются фиброзными, орган увеличивается в размерах, возникает жизнеугрожающая аритмия.

«У нашей юной пациентки было зафиксировано нарушение ритма сердца, при котором рекомендована установка кардиовертера-дефибриллятора. На электрокардиограмме были зафиксированы пароксизмы. Мы их называем пробежками желудочковой тахикардии. На снимке их было всего три, если будет 30, сердце может остановиться», – рассказала детский кардиолог Окружного кардиодиспансера Алена Лузина.

Чтобы не допустить опасных осложнений, врачи Окружного кардиодиспансера приняли решение имплантировать девочке кардиовертер-дефибриллятор. Аппарат предотвратит остановку сердца. Операцию выполнил главный внештатный аритмолог Департамента здравоохранения Илья Силин. Хирургическое вмешательство длилось около часа. Девочка хорошо восстанавливается и скоро ее выпишут домой. Наблюдение за юной пациенткой продолжится.