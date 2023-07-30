Авиакомпания «ЮТэйр» наращивает производственные показатели

Почти три миллиона пассажиров перевезла авиакомпания «ЮТэйр» на своих самолетах и вертолетах за первое полугодие 2023 года — как сообщает пресс-служба предприятия, это на 10 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Производственный налет вырос на 12 процентов к 2022 году и составил свыше 132 тысяч часов, более чем на 50 процентов увеличились грузоперевозки вертолетного флота — до 44 тысяч тонн. Перевозка грузов и почты на самолетах выросла до семи тысяч тонн (+ два процента)», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам генерального директора авиаперевозчика Андрея Мартиросова, показатели свидетельствуют, что ЮТэйр демонстрирует стабильный рост производственных показателей. «Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы, — уточняет он. — Бесперебойные и безопасные авиаперевозки обеспечивает наш флот из более чем 350 самолетов и вертолетов».