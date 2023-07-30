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​Сургутский район готовится уйти «В отрыв»

В Сургутском районе готовят трассу к экстремальному забегу

​Сургутский район готовится уйти «В отрыв»
Фото: admsr.ru

Полосу препятствий к экстремальному забегу «В отрыв» готовят в Сургутском районе — об этом накануне рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Трассу значительно усложнили, поэтому участников забега ждет много сюрпризов», — интригует он. Пока что известно, что участникам предстоит сделать три километра пути с более 20 препятствиями, среди которых кочки, бревна, бастион, переправа через реку, грязевая яма, «царь горы» и другие.

Спортивное мероприятие пройдет в районе уже в седьмой раз, в этом году в нем примут участие 28 команд со всего округа. Место встречи — Лянтор, день — 5 августа.

Подготовка идет полным ходом: «Мы уже, по сути, приступили, — говорит председатель Региональной общественной организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ» Сергей Юдин. — Сейчас готовим оборудование и потом будем расставлять за неделю где-то, потому что это трудоемкий процесс. Тройная стенка и буксировки шин всевозможные. Форсирование реки мы маленько изменили. Раньше ров проходили, сейчас будем реку форсировать пешком. И переправляться будем на рафте уже. А прошлый год на лодке туда-обратно переправлялись».

Среди новшеств — увеличение предельного возраста участников: теперь двое из пяти членов каждой команды могут быть старше 35 лет.

«Команды, занявшие призовые места, получат сертификаты в спецмагазины. 1 место — сертификат на 30 тысяч рублей, 2 место — на 20 тысяч, 3 место — на 10 тысяч рублей», — уточняют в пресс-службе администрации района: призовые места займут те, кто пройдет весь путь быстрее других.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 112, комментариев: 0
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