В России прошло первенство по гребному слалому среди юниоров, в числе призеров — сургутяне

Сургутские спортсмены — воспитанники Спортивной школы «Олимп» Алексей Сизов и Никита Сагитов взяли серебро в командных гонках на первенстве России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Результат команды — 118.98 секунды, сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования проходили с 24 по 27 июля на пороге «Буревестника» реки Чуя в поселке Акташ Республики Алтай.

Командные гонки предполагали участие трех лодок каноэ, которые преодолевают 800-метровую трассу с препятствиями.