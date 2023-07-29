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Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости

Родители в Сургутском районе впервые за 10 лет стали отказываться от своих же детей

Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе впервые за 10 лет родители стали отказываться от своих детей. Как сообщает «Вестник», три семьи уже обратились по этому вопросу, объяснив свое решение усталостью.

«Я работаю в должности с 2014 года, и до 2023 года у нас таких случаев не было. Родители приходят в органы опеки и заявляют, что они отказываются от своих детей. Родитель говорит: «Я устал от своего ребенка, делайте, что хотите, забирайте его». Причем, уже есть случай, когда одного ребенка в семье оставили, а второго – нет. Доводы, которые приводят родители: ребенок не выполняет их требования», – заявила заместитель начальника отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инна Черепанова.

Причиной такого поведения специалист назвала психологическую незрелость и безответственность.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 87, комментариев: 0
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