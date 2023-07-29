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Большинство читателей СИА-ПРЕСС считают, что аборты в России отменять не нужно

Читатели СИА-ПРЕСС высказались об отмене абортов в России

Большинство читателей СИА-ПРЕСС считают, что аборты в России отменять не нужно
Фото: ru.freepik.com

Читатели siapress.ru высказали свое мнение о запрете абортов в России. Так, согласно данным опроса на сайте, 79.5% респондентов выступили против отмены прерывания беременности для жительниц страны. 15.7% считают, что данную возможность следуют упразднить. Практически 5% выбрали вариант ответа «не знаю». Всего в опросе поучаствовало 125 человек.

Опрос также проводился в паблике издания во «Вконтакте». Из 130 человек 109 думают, что запрещать аборты в России не следует. 20 участников высказались против прерывания беременности. Один воздержался от ответа.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 32, комментариев: 0
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