Читатели СИА-ПРЕСС высказались об отмене абортов в России

Читатели siapress.ru высказали свое мнение о запрете абортов в России. Так, согласно данным опроса на сайте, 79.5% респондентов выступили против отмены прерывания беременности для жительниц страны. 15.7% считают, что данную возможность следуют упразднить. Практически 5% выбрали вариант ответа «не знаю». Всего в опросе поучаствовало 125 человек.

Опрос также проводился в паблике издания во «Вконтакте». Из 130 человек 109 думают, что запрещать аборты в России не следует. 20 участников высказались против прерывания беременности. Один воздержался от ответа.