16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,9783   EUR  99,9586  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте 31 июля начнется заключительный этап отключения горячей воды

ГТС рассказал, кому отключат воду в Сургуте до середины августа

В Сургуте 31 июля начнется заключительный этап отключения горячей воды
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте 31 июля стартует последний этап гидравлических испытаний. В связи с проведением профилактических работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения по зоне теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 – ПКТС» в 501 многоквартирном доме, 17 дошкольных, 42 учебных и 10 лечебных учреждениях города. Кампания завершится 14 августа.

С полным списком адресов, попадающих под отключение для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период можно ознакомиться ниже:

  • ул. 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а,10, 11, 13, 24, 28, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2 , 43/1, 43/2, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45, 46/1,50, 52/1, 56/2, 54, 56/1, 60, 60/1, 62, 64;
  • ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13;
  • ул. Бажова 1, 2б, 2в, 3, 3/1,4, 5,6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21,22, 23, 24, 29, 31;
  • ул. Бахилова 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9а, 11;
  • ул. Береговая 72;
  • ул. Боровая 10;
  • ул. бульвар Писателей 2, 15, 21, 21/1;
  • ул. бульвар Свободы 2, 4, 8, 10, 12;
  • ул. Быстринская 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2, 20/1, 20/3, 20, 22, 22/1, 24/1, 24/2;
  • ул. Генерала Иванова 2, 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1, 7;
  • ул. проезд Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
  • ул. Ивана Захарова 9, 11/1, 13,13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 23, 27,27/1;
  • ул. Иосифа Каролинского 8, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15;
  • пр. Ленина 11,13, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 20/1, 22, 23, 24, 24/1,24/3, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54,56, 58, 62, 66, 66/1, 68, 69, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2;
  • ул. Лермонтова 1/1, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 7/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1,13/2;
  • ул. Маяковского 7, 8, 9, 9/1,9/2,10, 11, 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32, 33/2, 34, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1;
  • пр. Мира 1, 1/1, 3, 4, 4/1, 5, 5/1,6, 7, 7/1, 7/2,8, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, 23/1, 24, 26а, 28, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 32/2, 33, 34а, 34/1, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 39, 40, 44, 49, 51, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2;
  • ул. Островского 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19,20, 21, 21/1, 21а, 22, 24, 26, 26/1, 28, 29, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46;
  • ул. Парковая 18, 19/1, 22, 26;
  • пр. Пролетарский 1, 2, 2/1, 3/1, 7/1, 5;
  • ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42, 50;
  • ул. Пушкина 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 14, 14/1,15, 16, 17, 18/1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 27, 29, 33;
  • ул. Рабочая 31, 31/1, 31/2, 31а, 41;
  • ул. Северная 71;
  • ул. Сибирская 11а, 11б, 14/1,16/1, 18/1;
  • ул. Студенческая 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21;
  • ул. Университетская 3, 5, 7, 9,11, 15, 17, 19, 23, 23/5, 27, 29, 29/2, 31, 35, 47, 49;
  • ул. Чехова 1, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1,12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20;
  • ул. Юности 6, 7, 17, 19;
  • ул. Игоря Киртбая 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/2, 25;
  • ул. Флегонта Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:31, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте пройдет двухдневный городской турнир по волейболу 1382
  2. Врача, который приставал к несовершеннолетней пациентке в Сургуте, задержали 857
  3. Пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Сургуте 780
  4. Санврачи назвали водоемы Югры, где купаться безопасно 666
  5. Доктора, на которого возбудили уголовное дело за домогательства в Сургуте, отпустили 606
  6. ​Югра будет выстраивать партнерство со странами Африки 552
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 июля // АФИША 538
  8. Сургутяне чаще остальных югорчан болеют энтеровирусом 536
  9. Жителям Сургута будут доступны для бронирования отели в 150 странах мира 536
  10. ​Наталья Комарова встретилась с боксером Альбером Батыргазиевым перед его боем против доминиканца 525
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80962
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 2104
  3. Мотоцикл попал в ДТП в Сургутском районе - погибли водитель и пассажир 1581
  4. ​Формула любви 1540
  5. В Югре возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке 1432
  6. В Сургуте автобус с пассажирами врезался в столб - пострадали два человека 1405
  7. В Сургуте пройдет двухдневный городской турнир по волейболу 1382
  8. Югорчане возмущены огромными пробками из-за ремонта моста через Обь 1341
  9. Потерялся в тайге: как выжить? // ПАМЯТКА 1283
  10. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1280
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80962
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5924
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 5222
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4932
  5. Помогите спасти! 4415
  6. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 4033
  7. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 3093
  8. ​Туман 3071
  9. Как не растеряться и собрать все справки для поступления в вуз? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2683
  10. Лай собак, вонь и мухи: сургутянка устроила в своей квартире приют для бездомных животных 2601

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика