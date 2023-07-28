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Сургутский ТОС открыл площадку для детей и взрослых на грант губернатора

Депутат Сургута поблагодарила жителей, благодаря которым появилась творческая площадка

Сургутский ТОС открыл площадку для детей и взрослых на грант губернатора
Фото: vk.com/duma_surguta

Депутат Сургута Эмилия Трапезникова приняла участие в открытии творческой площадки «Дорога Добра». Инициаторами благоустройства пустующего ранее объекта выступили активисты и председатель ТОС №3 Людмила Романенко при поддержке гранта губернатора Югры.

«На мой взгляд эта площадка служит уникальным и в то же время очень доступным примером того, как можно воплотить идеи по благоустройству города. И в данном случае совсем необязательно быть профессиональным архитектором, а быть активным горожанином, который старается сделать свой город красивее, обязательное условие. Таким же активным, как руководитель ТОСа №3 Людмила Романенко, которая проделала огромную работу, чтобы получить Грант губернатора. Меня переполняет гордость, что именно в моем избирательном округе живут такие активные граждане», – сказала Трапезникова.

Основная цель проекта – организовать площадку для комфортного досуга жителей микрорайона. На участке установили белые стены с моющимся покрытием для рисования граффити. В будущем в качестве дальнейшего развития объекта планируется установка фотозоны.

В этом году в конкурсе на получение поддержки участвовало четыре ТОС Сургута, два из них получили средства на реализацию проектов.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 96, комментариев: 0
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