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Где в Тюменской области жить лучше всего?

В Салехарде 1.1%

В Новом Уренгое 1.7%

В Нягани 0.6%

В Ханты-Мансийске 1.1%

В Сургуте 29.9%

В Нижневартовске 1.7%

В Тобольске 2.9%

В Тюмени 40.2%

Другой вариант (в комментариях) 0.6%

Нигде 10.3%

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Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 июля // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 июля // АФИША
Фото: vk.com/port.surgut

29 июля

Городской турнир по пляжному волейболу

Место проведения: КСК «СпортЗавод», улица 30 лет Победы, 21/3. Время: 17:00.

В Сургуте 28 и 29 июля в 17:00 на территории КСК «СпортЗавод» пройдет городской турнир по пляжному волейболу, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола. Мероприятие организовано при поддержке Молодежной палаты при Думе города VII созыва.

Игры будут проводить по трем категориям:

- м + м (двое мужчин старше 18 лет);

- м + ж (мужчина и женщина старше 18 лет);

- двое молодых людей (до 18 лет), пол не имеет значения.

По всем вопросам просьба обращаться к заместителю председателя Молодежной палаты Д.М. Негру по телефону 8 (982) 595-27-62 или в Telegram. Участие бесплатное. 0+

Летний концерт сургутского мидвест-эмо коллектива meow

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Уже в эту субботу короли мидвест-эмо Сургута сыграют в Невесомости большой летний концерт. На прошлых выходных банда вжарила по концерту в Тюмени и Екатеринбурге, а уже через два дня сыграет свой первый сольник и в Сургуте. Будет громко и мощно.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 150, на входе: 400 рублей. 16+

Морской фестиваль у КЦ «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 13:00.

29 июля на площадке у культурного центра «Порт» состоится традиционный «Морской фестиваль» – праздник на морскую тематику, который ежегодно проходит на уличной площадке культурного центра «Порт» в середине лета.

Вас ждет приятная неформальная атмосфера для отдыха всей семьей и разнообразная насыщенная программа. В один день, в одном месте и притом на свежем воздухе можно будет послушать отличную музыку в исполнении групп «Космопорт17», «Оголенный провод» и других сургутских музыкантов, поучаствовать в разнообразных площадках, пофотографироваться в фотозонах, пообщаться и отлично провести время.

Тематические площадки в этом году: настольные игры с «Hobby Games», уникальная путеводитель-игра «Тут Сургут», кукольный домашний театр, уличное искусство со школой граффити «ГАРАЖИ», посвящение в моряки в рамках интерактивной программы, масштабная эко-локация от бренда «YAM'» – фотозона, выставка эко-сумок и создание коллажей от Наты, латинские танцы со студией танцев «Salsa Dance Studio», дегустация чая с «Чайной леди», локация «Сургут – город на воде» от архитектурной школы «ЮНЫЙ АРХИТЕКТОР».

Также посетителей ждет ряд шикарных мастер-классов: коллажи, морской пейзаж и роспись глиняных брелоков с представителями фестиваля молодежной инициативы и развития «YOU», Региной Шаяхметовой и Мариной Нарейко, морские оригами для детей и взрослых, открытки с гербарием от художника ЕВГЕНИИВСИБИРИ, роспись кулонов из глины и летние открытки в стиле леттеринг с Ириной Устиновой, волшебные глаза по мотивам картины Рене Магритта с творческой мастерской ДК «Невесомость» и мини-букетики от студии Ирины Кулевой «VDOX FLOWERS».

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+


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Сегодня в 14:38, просмотров: 89, комментариев: 0
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