В Сургуте благоустроили детскую площадку на средства губернаторского гранта

В Сургуте на ул. Мечникова появилось новое творческое пространство «Дорога добра». Оно представляет собой детскую площадку, где смогут отдыхать ребята и взрослые. Инициаторами благоустройства пустующего ранее объекта выступили активисты и председатель ТОС №3 Людмила Романенко при поддержке гранта губернатора Югры, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Основная цель проекта – организовать площадку для комфортного досуга жителей микрорайона. На участке установили белые стены с моющимся покрытием для рисования граффити. Дети уже украсили «холсты» яркими рисунками и подписями. А рядом с площадкой появилась большая клумба с цветами. В будущем здесь будут проводить мероприятия для детей и взрослых, а также праздники для соседей. Также на площадке обустроят фотозону.

В этом году в конкурсе на получение поддержки участвовало четыре ТОС Сургута, два из них получили средства на реализацию проектов.