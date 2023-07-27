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В следующем году в Сургуте появится здание ультрафиолетового обеззараживания сточных вод

В Сургуте полным ходом идет модернизация канализационно-очистных сооружений

В следующем году в Сургуте появится здание ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжается строительство здания ультрафиолетового обеззараживания сточных вод – это один из объектов, который возводится в рамках модернизации канализационно-очистных сооружений. Работы планируется закончить в следующем году.

«Сегодня, при изменившихся требованиях законодательства, крайне сложно довести очистку стоков до установленных нормативов. А значит, может пострадать экология. Этого допустить не можем. Надеемся, что объект кардинально технологически и качественно изменит работу данного комплекса», – обозначил результат глава Сургута Андрей Филатов.

По словам директора СГМУП «Горводоканал» Павла Павлова, результатом очистки станет улучшенное качество стока и уменьшение неприятных запахов.

У подрядчика, который строит объект, уже имеется опыт реализации подобных проектов в схожих климатических условиях: ООО «Энергострой» осуществляет строительство объектов для Горводоканала города Иркутска.

«Все сооружения, которые очищают сточные воды, являются уникальными по причине того, что связаны с охраной окружающей среды, а эта сфера подконтрольна государству. Следовательно, перед запуском все проекты по строительству проходят экологическую экспертизу», – прокомментировал начальник участка ООО «Энергострой» Владимир Кривоносенко.

Модернизация канализационно-очистных сооружений – первый проект большого цикла реконструкций в коммунальной сфере Сургута. В настоящее время технология не позволяет довести очистку стоков до установленных законодательством нормативов, так как очистные сооружения были введены в эксплуатацию порядка 40 лет назад.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 62, комментариев: 0
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