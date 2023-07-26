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В Сургуте до конца года построят детсад на «Марьиной горе»

В новом микрорайоне Сургута до конца года появится детский сад

В Сургуте до конца года построят детсад на «Марьиной горе»
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте до конца года планируется завершить строительство детского сада на «Марьиной горе». Дошкольное учреждение станет одним из первых объектов социальной инфраструктуры в новом микрорайоне города, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Детский сад на 300 мест один из первых объектов социальной инфраструктуры жилой застройки «Марьина гора». В ближайшие несколько лет в новом микрорайоне Сургута будет возведено 27 домов, 4 детских сада и 2 школы, а также торгово-развлекательные учреждения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сургутские городские электрические сети уже подключили к электроснабжению площадку для строительства детсада. Для электроснабжения нового микрорайона энергетики СГЭС построили один распределительный пункт и три трансформаторные подстанции, а также смонтировали более двух километров кабельных линий электропередач от электроустановок к жилым домам.


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Сегодня в 17:47, просмотров: 120, комментариев: 0
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