В РФ препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету

Минздрав обнародовал проект приказа, согласно которому препараты для прерывания беременности должны быть внесены в перечень лекарств, подлежащих количественному учету. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, внесены препараты «Мизопростол» и «Мифепристон». В документе уточняется, что прием таких лекарств вне медицинской организации может привести к осложнениям или даже летальному исходу.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею об ограничении продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности и переводе их на учет. По его словам, этот процесс необходимо завершить до конца года.

Товарооборот препаратов, с помощью которых можно прервать беременность, должен быть на строгом контроле у медицинских и фармацевтических организаций, подчеркнул Мурашко.