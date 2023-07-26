Бригада скорой помощи спасла жизнь сургутянину, пострадавшему в аварии

Бригада сургутской скорой помощи случайно оказалась на месте ДТП и спасла человеку жизнь. Об этом сообщается в соцсетях властей ХМАО.

Фельдшеры Ирина Бояршина и Юлия Кульчурина ехали на станцию на пересменку, но остановились рядом с местом аварии – два автомобиля столкнулись в районе травматологии. Медики незамедлительно бросились на помощь пострадавшим.

Один из участников ДТП был без сознания и находился в тяжелом состоянии. Пациента доставили в больницу. После выписки из травмцентра он встретился с фельдшерами, которые буквально спасли ему жизнь:

«На тот свет не ушел благодаря тому, что вовремя приехала скорая», – подчеркнул сургутянин.