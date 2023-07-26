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Депутат проверил ход строительства новой точки притяжения для сургутян

Председатель Думы Сургута следит за благоустройством объекта, за который проголосовали горожане

Депутат проверил ход строительства новой точки притяжения для сургутян
Фото: siapress.ru

Председатель Думы Сургута Максим Слепов проверил ход работ на месте будущего сквера, который расположился на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Напомним, что этот объект стал одним из лидеров голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сквер напротив СИА-ПРЕСС Центра входит в ансамбль Парка старожилов и нового сквера за Дворцом торжеств. Депутатский корпус вместе с Командой Югры сопровождает такие значимые проекты.

«С того момента, как здесь снесли старое одноэтажное здание, жители обращались ко мне с вопросом, что появится на этом месте, – рассказал Максим Слепов. – Примерно пять лет, как здания старой бани не стало и все эти годы тема дальнейшей судьбы этой территории не теряла своей актуальности. Прошлогоднее голосование по проблеме ее использования поставило точку в этом вопросе: жители проголосовали за сквер. Очень приятно, что благодаря активности сургутян наш город с каждым годом становится еще красивей».

Напомним, что на сегодняшний день подрядная организация выполняет переустройство инженерных сетей, прокладка кабелей для освещения объекта и сети для видеонаблюдения. В этом году уложат тротуарную плитку, будет выполнена часть озеленения. На следующий этап запланированы установка малых архитектурных форм, амфитеатра, устройство туалетных модулей.

Работы завершатся в сентябре следующего года.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 146, комментариев: 0
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