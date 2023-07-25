Житель Сургута потерял почти 3 млн рублей после знакомства с девушкой в интернете

Житель Сургута потерял крупную сумму денег и влез в долги после знакомства с девушкой в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ОМВД Сургута.

По словам 32-летнего горожанина, в конце апреля он познакомился с девушкой Кристиной через мобильное приложение. Новая знакомая убедила мужчину попробовать себя в инвестировании и связала его с якобы менеджером биржевой фирмы по имени Владислав. «Финансист» помог югорчанину открыть «личный кабинет». В течение месяца мужчина пополнял его различными суммами - от 91 тыс. рублей до 792 тыс. рублей, в том числе оформляя кредиты в банках города.

В начале июля Кристина и Владислав перестали выходить на связь, а сайт биржевой фирмы перестал работать. Сургутянин понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 2 690 170 рублей, из них большая часть - кредиты.