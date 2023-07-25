16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,4890   EUR  100,3614  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутянин увяз в кредитах после знакомства с девушкой в интернете

Житель Сургута потерял почти 3 млн рублей после знакомства с девушкой в интернете

Сургутянин увяз в кредитах после знакомства с девушкой в интернете
Фото: pixabay

Житель Сургута потерял крупную сумму денег и влез в долги после знакомства с девушкой в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ОМВД Сургута.

По словам 32-летнего горожанина, в конце апреля он познакомился с девушкой Кристиной через мобильное приложение. Новая знакомая убедила мужчину попробовать себя в инвестировании и связала его с якобы менеджером биржевой фирмы по имени Владислав. «Финансист» помог югорчанину открыть «личный кабинет». В течение месяца мужчина пополнял его различными суммами - от 91 тыс. рублей до 792 тыс. рублей, в том числе оформляя кредиты в банках города.

В начале июля Кристина и Владислав перестали выходить на связь, а сайт биржевой фирмы перестал работать. Сургутянин понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 2 690 170 рублей, из них большая часть - кредиты.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:29, просмотров: 25, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте эвакуированы ТРЦ «Агора» и краеведческий музей из-за угрозы взрыва 435
  2. ​В Югре ищут новых глав двух региональных департаментов 406
  3. Сургут накрыл смог из-за ландшафтного пожара 401
  4. В Сургуте во время рейса задымился автобус 393
  5. В СК назвали самые коррумпированные города ХМАО 369
  6. Зампредседателя правительства России Денис Мантуров приехал в Сургут, чтобы обсудить импортозамещение 335
  7. ​Грейдер и «ГАЗель» столкнулись на югорской трассе 310
  8. В Югре за июнь подорожали лекарства, свинина, огурцы и бензин 308
  9. В Нижневартовске рухнула стена в доме, где зимой взорвался газ 296
  10. ​Пьяный югорчанин на ВАЗе попытался удрать от полицейских, но безуспешно 292
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80471
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2317
  3. Полвека назад в Сургуте… 1826
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1660
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 1578
  6. ​Сума, тюрьма и дети 1462
  7. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1395
  8. ​Исправление и наказание 1359
  9. Мы делаем мероприятия «Спасти и сохранить» интересными для максимально широкого круга людей 1287
  10. ​Как сургутяне обсуждают с администрацией города изменения маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 1271
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80471
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5450
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4831
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4499
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4346
  6. Помогите спасти! 3959
  7. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3633
  8. Умер Владимир Пидзамкив 3240
  9. ​Землю – людям 2997
  10. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2688

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика